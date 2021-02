Rob stuit na zwemrondje plots op de resten van 30.000 jaar oud beest: ‘We maakten elkaar helemaal gek’

COLUMN Versoepe­lin­gen, maar niet voor sekswer­kers? Het is maar wat je 'een beetje risico' noemt

26 februari Waar is die Christelijke waarde dan van omkijken naar je medemens?” Nee, dat hoor je niet vaak, sekswerkers of -exploitanten die zich op christelijke waarden beroepen. Maar het water staat de Utrechtse seksclub La Cloche aan de (schaam)lippen en daarom publiceerden de uitbaters een open brief op hun site, waarin zij van het kabinet heropening eisen.