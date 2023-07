Roep om meer stembureaus in Utrecht bij verkiezingen Tweede Kamer om lange rijen te voorkomen

ZICHT OP DE NACHT Als iedereen 's nachts slaapt, staat bakker Sytse te zwoegen op het brood: ‘Het is keihard bikkelen’

Het is tien uur in de ochtend. ‘Een halfje wit graag’, vraagt een klant in de bakkerij. De schappen liggen vol, dus de klant wordt zonder problemen op zijn wenken bediend. Zo’n tien uur terug in de tijd zag het er allemaal nog heel anders uit. Terwijl je geen hand voor ogen ziet op straat start de dag van de bakker, zo ook voor Sytse Griffioen (42), eigenaar van Griffioen Brood & Banket in Harmelen. ,,In de nacht is het doorwerken.”