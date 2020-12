Ron Brandsteder aangereden, Bentley van 212.000 euro zwaar beschadigd

De 70-jarige Brandsteder reed over de Herenweg richting Maarssen toen hij rond 17.30 uur door een tegemoetkomende auto werd geramd. De kleine Opel Agila draaide door de klap 180 graden om zijn as. Dankzij een boompje bleef de auto nog net op het droge naast de sloot staan. Van de Bentley brak het linkervoorwiel af.

Geen schuld

Volgens omstanders had de geschrokken Brandsteder geen schuld aan het ongeval op de smalle weg. ,,De andere auto had moeten wachten achter een rij geparkeerde auto's totdat hij was gepasseerd’’, zegt een vrouw die als eerste bij het ongeluk was. ,,Maar in plaats daarvan probeerde die man nog even snel langs de auto’s te rijden. Dat ging niet.’’