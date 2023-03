Ron en Sylvia in tranen: hun geliefde geitje Egdib is zonder dat ze het wisten geslacht

Ad (80) is blij dat hij een supermarkt heeft gevonden in Utrecht met gewone kassa (en geen 80 soorten toetjes)

Voor de super aan de Abel Tasmanstraat wacht Ad Oomens (80) op zijn vrouw Annie, die er boodschappen doet. ,,We hebben deze winkel ontdekt in coronatijd toen we net waren verhuisd van Tuindorp naar Lombok. Het is hier overal zo druk, dat we dachten: laten we het hier eens proberen.”