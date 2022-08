Ronald Giphart over zijn liefde voor Utrecht, zijn huwelijk in Japanse stijl en een condoomverkoopster

Airco aan en deuren open? Deze Utrechtse winkels doen er niet aan mee: ‘Niet meer van deze tijd’

Buiten is het meer dan dertig graden. Binnen loeien de airco’s op standje maximaal. En waar in Parijs ondernemers een dikke boete krijgen als ze hun winkeldeuren openzetten terwijl de airco aan staat, blijkt in de Utrechtse binnenstad de winkelier die zijn deur dícht heeft de uitzondering te zijn. ,,Al die ketens verkoelen de stoep voor de deur. Dat is toch niet meer van deze tijd?”

14 augustus