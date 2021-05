Rondje joggen eindigt voor vrouw in nachtmerrie: verkrachter slaat toe

27 jaar na moord op prostituee Judit Nyari lonkt doorbraak in de zaak na anonieme tip over de dader

6 mei Ruim 27 jaar na de moord op Judit Nyari lonkt een doorbraak. Bij de politie is een zeer waardevolle tip binnengekomen over de zaak rond de Amsterdamse, die in Utrecht als straatprostituee actief was en voor het laats levend werd gezien. ,,Dit kan zeer belangrijke, concrete en essentiële informatie zijn met betrekking tot deze moordzaak.”