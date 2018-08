Roofvogel verliest trouwringen van Tom en Maaike bij kasteel Duurstede

update Jonge vrouw (24) dood in studenten­huis Utrecht, verdachte opgepakt

11 juli De vrouw die vanochtend dood werd gevonden in een studentenhuis in Utrecht is een 24-jarige Utrechtse. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Later vandaag is in Nieuwegein een 31-jarige verdachte opgepakt.