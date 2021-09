Rooms-katholieke kerk door leegloop gedwongen in verkoop: ‘Bij een goed plan zijn wij snel vertrokken’

En wie met een goed bod en dito plan komt voor het neogotische kerkgebouw aan de Markt, mag op warme belangstelling rekenen. De onttakeling van de Culemborgse rooms-katholieke gemeenschap is verbazingwekkend snel gegaan, bevestigt Bert de Weerd. ,,Nog niet eens heel lang geleden had je hier in het weekend meerdere vieringen met telkens 450 mensen. Tegenwoordig is er één viering van zo’n negentig parochianen met een gemiddelde leeftijd van 60-plus.’’ Om zich af te vragen: ,,Wat is over vijftien jaar nog van de kerk over?’’