Roos en Marcel zijn verstandelijk beperkt en vonden elkaar via datingsite: ‘Alles is leuk aan haar’

Marokkaans Cultureel Centrum Overvecht eind deze maand op straat: ‘We zijn keihard voorgelo­gen’

De wethouder die over de panden van de gemeente gaat, noemt hij een ‘aardige kerel’. ,,Het is niets persoonlijks.’’ Maar dat Utrecht een leegstaande gymzaal niet wil verhuren aan het Marokkaans Cultureel Centrum Overvecht, gaat er bij Sofyan al Kandoussi niet in. ,,We zijn keihard voorgelogen.’’