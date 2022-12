Rotaryclub zamelt geld in voor sportschoenen vluchtelingen: ‘Sommigen hebben alleen slippers’

Zo vaak wakker liggen, dat je verderop in je auto gaat slapen: grote zorgen in ‘t Goy om komst windpark

Lange tijd overheerste het gevoel dat het allemaal wel los zou lopen met dat windpark Goyerbrug. Maar inmiddels is de stemming behoorlijk omgeslagen in het Houtense fruitdorp ‘t Goy. Daar vraagt men zich hardop af of de lokale politiek geen roekeloos besluit neemt als het dinsdagavond de vergunning verleent waarmee vier megagrote windturbines een plekje kunnen krijgen aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

20 december