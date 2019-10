Rouwende bezoekers van condoleance krijgen parkeerbon van Veenendaalse politie

Een bon op je voorruit vinden nadat je bij een condoleance bent geweest. Het overkwam tientallen mensen in Veenendaal. Zij werden bekeurd aan de Prins Bernhardlaan waar de parkeermeters pas na 20.00 uur niets meer in rekening brengen.

Veel inwoners van Veenendaal zijn verontwaardigd over de bonnen (62,50 euro) die parkeerwachters uitschreven aan mensen die in een kerk een condoleancebijeenkomst voor een geliefde stadsgenoot bezochten. In de omgeving van de Julianakerk moet tot acht uur ’s avonds voor parkeren worden betaald.



Veenendaler Wim van den Bosch kreeg ook een prent. Hij noemt het uitdelen van de bonnen erg kinderachtig. ,,Ook de parkeerwachters weten dat iemand is gestorven met een grote bekendheid in Veenendaal. De parkeerwachters hadden natuurlijk ook kunnen zeggen dat ik moest betalen. Dan had ik die paar euro in de automaat gedaan. Ik dacht dat het na zes uur niet meer nodig was. Hij was een bekende van de voetbalclub. Ook veel mensen van de voetbalclub die bij het condoleren waren, hadden een bon. Ze hebben gewoon gewacht om te kunnen bekeuren. Dat noem ik kinderachtig.’’

Quote Ze hebben gewoon gewacht om te kunnen bekeuren. Dat noem ik kinderach­tig Wim van den Bosch

Medewerkers van Kapsalon Mystique zagen tot hun verbazing parkeerwachters de ene na andere bekeuring uitschrijven. Ze waren nog in de zaak voor een trainingsavond. Bedrijfsleider Anita is nog steeds een beetje boos. ,,De gemeente Veenendaal heeft gebruikgemaakt van het leed van een ander. Zo kwam het ten minste bij ons over.’’

,,Ik heb iemand nog gewaarschuwd voor de bonnen’’, zegt een andere medewerkster. ,,Die is nog even vlug gaan betalen. Veel mensen denken dat je na zes uur niet meer hoeft te betalen, maar dat is niet zo. Het was zo ontzettend druk bij het condoleren. Ze lopen er gewoon op. Wij hebben nu op het raam een briefje met een waarschuwing geplakt. Ik moet ook wel zeggen dat de borden met de parkeertijden slecht te zien is. Bovendien was het donker en regende het.’’

Trots

Ook Robert Plezier, lid van de Oranjevereniging, was er die avond. Hij gebruikte zijn parkeerapp en ontliep zo een bon. ,,Ik zag parkeerwachters diverse bonnen uitschrijven. Het is de regel dat je tot acht uur moet betalen. Je kunt ook ergens anders parkeren en gaan lopen. Het is wel sneu. Mensen zijn met hun hoofd ergens anders bij, denken niet aan geld in de parkeerautomaat te gooien. Die parkeerwachten hadden gewoon verder kunnen lopen, denk ik dan. Geef het aan of waarschuw de mensen. Of zit je als persoon zo niet elkaar? Ben je er trots op dat je in de koffiekamer kunt vertellen dat je zestig de bonnen hebt uitgedeeld? Zit je dan zo in elkaar?’’