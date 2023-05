Ruben (20) brak zijn rug, maar kon tóch bij de huldiging van Feyenoord zijn: ‘Was onvergetelijk’

‘Stiekem’ geldtrans­port van 15 miljard euro: ‘Ook criminelen zien wat wij aan het doen zijn’

In het diepste geheim en verspreid over een maand tijd verhuisden 15 miljard euro aan munten, biljetten en goud van Haarlem naar Zeist. Naar de plek waar De Nederlandsche Bank (DNB) haar nieuwe Cashcentrum opende. Dit is hoe de bank dat ongemerkt voor elkaar kreeg en tóch op elke mogelijk calamiteit was voorbereid. ,,Er is nooit twee keer exact dezelfde route gereden.”