Ruben de Renner verovert na blessureleed plek onder lat: ‘Het vertrouwen van FC De Bilt is best fijn’

Bevrij­dings­fes­ti­val vraagt 50.000 euro extra steun aan gemeente Utrecht: ‘We denken erover na’

Het Bevrijdingsfestival heeft de gemeente en provincie om 1 ton extra steun gevraagd. Utrecht denkt nog na over of ze die bijdrage wil geven. Als het zover komt, is het alsnog de vraag of het festival het aandurft om het feest door te laten gaan. Want volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is de huidige begroting gebaseerd op een ‘mooi-weer scenario’.