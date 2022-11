Ruim 130.000 tegels hebben plaatsgemaakt voor groen in Utrecht (en dat levert een 7de plek op bij het NK)

Niemand draaide voor Coby (68) uit Maarssen bij The Voice Senior, nu staat ze op het Ouderen Songfesti­val

Toen ze deelnam aan de eerste editie van The Voice Senior draaide er helaas niemand voor haar, maar dat heeft Coby Spierings (68) uit Maarssen niet de lust ontnomen om te zingen. Zondag neemt ze deel aan het Ouderen Songfestival, dat doorgaat waar The Voice is blijven steken: laten zien hoeveel 55-plus zangtalent Nederland kent.

5 november