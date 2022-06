Ruim 350 huishoudens koken mogelijk volgend jaar niet meer op gas en dat bespaart ze 15 euro per maand

Het project van de gemeente Utrecht, Mitros en netbeheerder Stedin omvat 355 appartementen in 36 complexen van zogeheten ‘3,5 hoog’ in het Amazone-Nicaraguadreef-gebied. Deze woningen zijn geselecteerd omdat ze op een warmtenet aangesloten zijn, uitsluitend voor kookgas een gasaansluiting hebben en er de mogelijkheid is om vervanging van de gasleiding te voorkomen.

Omdat de gasleiding oud zijn, wil Stedin in principe begin 2024 de gasleiding in dit gebied vervangen. Maar dat is wel erg duur en als iedereen overstapt op elektrisch koken voor 2024, wordt vervanging hiervan overbodig. Het doel is om in Overvecht-Noord sowieso geen gas meer te gebruiken in 2030. Mitros verwacht dat huurders door over te stappen op elektrisch koken gemiddeld zo'n 15 euro per maand kunnen besparen.