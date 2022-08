Ruim twee jaar na de ophef is het de vraag: krijgt de Utrechtse bieb die ‘neonkermis’ nog aan de gevel?

Bizar: ’s ochtends wordt Jeroens fiets gestolen, ’s middags probeert iemand ’m aan hem te verkopen

Utrechter Jeroen (45), woonachtig in de omgeving Lauwerecht, had vorige week de verrassing van zijn leven. ’s Morgens was zijn fiets gestolen, ’s middags al kwam hij het rijwiel op een bijzondere manier weer tegen.

29 augustus