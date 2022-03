Ruiten van snackbar ingegooid, eigenaar Moh verbijsterd: ‘Sta juist altijd klaar voor de wijk’

Moh is, samen met zijn vrouw, al meer dan vijftien jaar eigenaar van de knusse snackbar aan de Van Eysingalaan in Utrecht. Het cafetaria is een begrip in de buurt: de piepkleine zaak zit verstopt in een zijstraat, onder een appartementencomplex. Wie niet bekend is in de wijk Kanaleneiland, zou de snackbar misschien onopgemerkt voorbijlopen, maar buurtbewoners komen er graag. Voor een zak patat, een pakje sigaretten of een praatje.