Ruud hield van controle, maar kon zich neerleggen bij zijn naderende dood: ‘The show is over’

‘Marokko gaat winnen’, maar eerst gaat burgemees­ter Dijksma langs bij moskee om rellen te voorkomen

Utrecht maakt zich op voor de volgende WK-wedstrijd van het Marokkaanse voetbalelftal. De schrik zit er goed in, nadat politieagenten in de Utrechtse wijk Lombok afgelopen zaterdag bekogeld werden met stenen en vuurwerk door relschoppers. Burgemeester Sharon Dijksma ging maandagavond in gesprek met betrokkenen, in de hoop nieuwe ongeregeldheden te kunnen voorkomen.

12 december