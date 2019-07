Ruzie tussen ouders en chauffeur leerlingenbusje: ‘Dan komen ze maar onder de bus, ik moet hier staan’

De gemoederen lopen zo hoog op dat de directeur van de basisschool tussen beide partijen moet komen. ,,Ze heeft iedereen weer tot bedaren gebracht. En vooral ook ouders gewezen op hun verantwoordelijkheid. Je hebt natuurlijk wel een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. Dan moet je je rustig weten te houden’’, zegt Pim Spijker, directeur-bestuurder van scholenkoepel SO Amersfoort.



De school snapt dat het iedere middag overvol is, bij het uit school halen van de kinderen. ,,Dan helpt het om rustig op elkaar te wachten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het ordelijk uitgaan van de school. Die woordenwisseling klopt, maar de taxichauffeur heeft zeker niemand aangetikt. Dan had ik dat absoluut dat geweten.’’



De chauffeur is op het matje geroepen door vervoerder Willemse de Koning. Hij moet uitleg geven over het incident aan directeur Arno Jansen.



,,We willen graag eerst zijn verhaal aanhoren voordat we beslissen hoe verder. De chauffeur is niet onbekend met de parkeersituatie bij de school. Hij doet de rit vaker.’’