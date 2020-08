Sanne (31) en Tom (29) zouden in april gaan trouwen, maar nu kopen ze eerst een huis

Het oorspronkelijke plan was dat Sanne en Tom elkaar in april dit jaar het jawoord zouden geven. ,,Een jaar geleden vroeg Tom mij ten huwelijk’’, vertelt Sanne lachend. ,,Maar je raadt het al: de coronacrisis brak uit. Mijn ouders zaten op dat moment vast in Australië en konden met geen mogelijkheid terugkomen.’’ Tom vertelt dat alles in het water viel. ,,Ook onze huwelijksreis naar de VS ging niet door. Het was echt een rollercoaster waar we in terechtkwamen.’’