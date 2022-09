Schade aan auto's en over de kop op de fiets: noktegels op Lekdijk in Amerongen grote zorg omwonenden

Bier bij de lunch voor studenten van verhuizen­de ‘Dominees­fa­briek’ die van Kampen naar Utrecht lopen

De eerste blaren zijn op de eerste dag al doorgeprikt. In vier dagen tijd lopen studenten van de Theologische Universiteit Kampen naar Utrecht. De predikanten in opleiding zijn halverwege. Om de moed er in te houden wordt er gezongen en is er bier bij de lunch.

30 augustus