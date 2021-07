Schade noodweer Leersum geschat op 7,3 miljoen

boefjes Politie vindt cocaïne, maar man (45) werkt niet mee bij aanhouding: ‘Ik zei, ik zit nu even een broodje te eten’

29 juni Een 45-jarige man wordt eind vorig jaar betrapt op het bezit van zo’n 47 gram cocaïne. Per toeval, want de politie komt eigenlijk een alcoholcontrole uitvoeren bij hem thuis in Nieuwegein omdat hij ‘opvallend rijgedrag’ vertoont. Maar wanneer de man, eerder veroordeeld voor handel in vuurwapens, naar zijn tasje grijpt, wordt hij aangehouden.