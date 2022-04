Schat met honderden gouden en zilveren munten werd 600 jaar geleden begraven: nu is-ie eindelijk te zien

Aantal WW-uitkerin­gen in Mid­den-Utrecht daalt verder: flinke krapte in de transport en logistiek

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is eind maart gedaald ten opzichte van eind februari. Ook het aantal WW’ers met een beroep in de transport & logistiek is verder afgenomen, terwijl het aantal vacatures in die sector tegelijkertijd gegroeid is met 62 procent.

21 april