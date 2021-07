Schattig! Babyzeehondje geboren in Ouwehands Dierenpark

column Daar was ‘de witte man’ weer, zag Jerry: ‘De verpersoon­lij­king van het kwaad’

23 juli En ja hoor, daar was-ie weer: de witte man. De verpersoonlijking van het kwaad. Ditmaal dook hij op in een hilarisch AD- interview met de Utrechtse hoogleraar genderstudies Rosemarie Buikema. Het vraaggesprek is feitelijk niet meer dan een serie warrige, ongesubstantieerde aannames. Een doodzonde in de wetenschap. Of dat iets zegt over de academische statuur van de genderstudies, durf ik niet te zeggen.