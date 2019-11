Schattig! Mini-ezeltje Bonnie geboren in DierenPark Amersfoort

Duizenden illegale bewoners moeten vakantie­huis­je Utrechtse Heuvelrug verlaten

11:32 Duizenden mensen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dreigen op straat terecht te komen, omdat ze tegen de regels in permanent wonen op een van de 28 recreatieparken. De gemeente houdt een grote schoonmaak en wil de illegale bewoning in kaart brengen.