Scheldpartijen en vernielingen tijdens het spitten: onwelkome gast blijft naar Bilts volkstuincomplex komen

Woningover­val midden op de dag in De Bilt, daders voortvluch­tig

In De Bilt aan de Professor Doctor F. Zernikeweg is woensdag een woning overvallen door twee mannen. Dit gebeurde rond 13.15 uur. Niemand is gewond geraakt. De politie is een grote zoekactie gestart in de buurt met onder andere een helikopter en politiehond.

14:47