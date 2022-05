Scheuren en bevergraverij, dijkwacht oefent voor overstroming van Lekdijk: ‘Niet lullen maar poetsen’

Dit alles is natuurlijk niet écht zo. De lucht is strakblauw, het is ruim boven de 20 graden Celsius, er is een windje maar zeker géén windkracht 8 en de telefoons piepen nog net zo vaak als anders op deze zomerse woensdagochtend in mei. De kans dat er in dit jaargetijde een overstroming plaatsvindt, is niet zo groot. Toch voeren militairen en medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nu een crisisoefening uit.