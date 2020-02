Schietpartij in Leersum: één dode en een aanhouding

Rechter zegt NEE tegen JA/JA-stic­ker in Utrecht: huis-aan-huis­blad mag gewoon de brievenbus in

12:16 De gemeente Utrecht mag voorlopig bewoners niet verplichten een JA/JA-sticker op hun brievenbus te plakken om het plaatselijke huis-aan-huisblad te ontvangen. Volgens het gerechtshof in Arnhem is het systeem in strijd met de persvrijheid die is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.