Schietpartij in Utrecht blijkt gevaarlijke TikTok-trend met nepwapen, jeugd schiet vanuit auto op passanten

Poëzie uitgestor­ven? Volgens Kila (34) is dat écht niet zo: ‘Het is juist overal, ook op Instagram en Tiktok’

Ingewikkeld, ontoegankelijk en bijna uitgestorven. Er zijn nogal wat vooroordelen over poëzie, ontdekte neerlandicus Kila van der Starre vorig jaar. Maar de 34-jarige Utrechter laat zien dat het tegendeel waar is. ,,Poëzie is overal om ons heen en we hebben er dagelijks mee te maken.”

20 juni