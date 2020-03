Schietpartij in Utrecht: twee gewonden, vier aanhoudingen na klopjacht

Onderzoek naar visstand in plas: brasem, snoeken, zeelt, maar geen ‘monster van Veldhuizen’

20:44 De Plas Veldhuizen is vandaag ‘leeggevist’. Niet om de plaatselijke visboer in De Meern te plezieren, maar om in kaart te brengen hoe de visstand in de plas is. Belangrijke bijvangst van het visserijkundig onderzoek: het ‘monster van Veldhuizen’ bestaat (waarschijnlijk) niet.