Scholen helpen kinderen die in ‘taalarme’ omgeving opgroeien zomervakantie overbruggen

Wat is het precies?

,,Het is een initiatief vanuit het Onderwijskansenbeleid van Nieuwegein, waarbij we kinderen die in de zomervakantie opgroeien in een omgeving met weinig taal iets extra’s aanbieden. Dat is een stukje school met rekenen, taal en begrijpend lezen, maar dat wordt anders gebracht omdat het vakantie is en ze zo wel het vakantiegevoel krijgen.”

Lees ook PREMIUM Deze piepkleine dorpsschool in Haarzuilens is een voorbeeld voor de hele wereld

Wat wordt er gedaan?

,,Het is bewegend leren. Spelling leent zich bijvoorbeeld voor allerlei spellen op het schoolplein. De leerlingen moeten naar klanken rennen, een kwartet bij elkaar sprokkelen, verstopte woorden in de klas zoeken. Voor de bovenbouw, dus groepen 7 en 8, is er ook aandacht voor het leren leren. Hoe maak je een goede planning? Wat staat me te wachten op het voortgezet onderwijs?’’

,,Daarnaast worden allerlei workshops aangeboden. Programmeren bij de Tweede Verdieping, waar scholieren robotjes in beweging moeten krijgen door middel van taal, maar ook een dramaworkshop in Theater de Kom en handbal bij SportID.”

Hoeveel leerlingen doen er mee en hoe komen ze in aanmerking?

,,Er doen rond de tweehonderd leerlingen mee, verspreid over drie plekken; basisschool De Schouw, waar ik zelf directeur ben, De Veldrakker en De Evenaar. Verspreid door Nieuwegein, dus, zodat er voor iedereen een school in de buurt is. De scholen en interne begeleiders benaderen de ouders waarvan zij dachten dat hun kinderen er baat bij hebben.”

Volledig scherm Floris Velis, directeur basisschool De Schouw in Nieuwegein. © Floris Velis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.