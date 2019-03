Scholen staan stil bij overlijden vader van drie kinderen: ‘We luisteren naar ons hart en naar elkaar’

Eigenaar rode Clio: ‘Mijnheer, ren voor uw leven, zei iemand tegen me’

17:27 ‘Mijnheer, ren voor uw leven!’ Frans Hoogendijk (54) uit Zevenhuizen aarzelt gisterenochtend in Utrecht geen moment, stapt uit zijn rode Renault Clio en zet het op een lopen. Even later rijdt Gökmen Tanis weg in zijn auto.