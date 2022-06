School dagen dicht na dreigmail: Verstandig of overdreven? ‘Je móet dit serieus nemen’

Update Zieke geest of echte dreiging? Pistoolfo­to zorgt voor bizarre dag op school: ‘Voel me toch onveilig’

Een mail met een foto van een pistool, een gesloten school en agenten voor de deur: het was een bizarre dag voor de Werkplaats in Bilthoven. Ouders en leerlingen van de middelbare school reageerden aanvankelijk geschokt, maar snel kwam het begrip dat de dreigmail een foute grap moest zijn van een zieke geest. ,,Toch is het goed dat de schoolleiding dit serieus heeft opgepakt.” Inmiddels is duidelijk dat de school ook vrijdag nog dicht blijft.

18:26