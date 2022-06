School dicht na dreigmail, verstandig of overdreven? ‘Je móet dit serieus nemen’

Blunder begaan op je werk? ‘Fouten onder het tapijt vegen is het slechtste wat je kunt doen’

Klaagmails over je baas per ongeluk náár je baas sturen, een nul te veel op een offerte zetten, black-out tijdens een grote presentatie. Een blunder op het werk is zo begaan. Maar wees er vervolgens wel open over, want daar heeft iedereen wat aan.

7:00