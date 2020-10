School in shock: jonge natuurkundedocent (28) van Leidsche Rijn College plotseling overleden

Door gemeente gesloten testpunt in Huis ter Heide wil snel weer open: ‘In drie dagen al zestig besmettin­gen getraceerd’

22 oktober De gemeente Zeist heeft een nieuw coronatestpunt voor sneltests in Huis ter Heide gesloten, omdat het was gestart voordat de vergunning daarvoor in orde was. Volgens het bedrijf achter het testpunt berust dat op miscommunicatie en heeft het in de korte tijd dat het open was niettemin 60 besmette mensen kunnen traceren.