Schoonvoetbalvader Jerry wil na jaren buurjongen Jeroen voor een revanche uitdagen

column Met een tas vol lege statiegeld­fles­sen ging Jerry naar de emballage-automaat, maar kon weer omdraaien

De emballage-automaat, de vernuftige machine die in de supermarkt de statiegeldflessen inneemt, was defect. Dat stond in dikke hanenpoten op het A4-tje waarmee het zwarte gat dat de flessen gewoonlijk inslikt was afgeplakt. Onhandig.