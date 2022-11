Schrijver Arthur Japin (van De zwarte met het witte hart) ‘verrast’ met onderscheiding: ‘Ik wist het’

De burgemeester roemde in een korte toespraak het oeuvre van Japin en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Dat laatste uit zich volgens Dijksma door zijn oprechte belangstelling voor bijzondere mensen in zijn literatuur. ,,Met zijn boeken weet hij de aandacht van een groot publiek te richten op mensen die op een bepaalde manier anders zijn.’’ Zijn betrokkenheid bij deze groepen blijkt volgens haar ook uit warme banden die hij onderhoudt met verschillende belangenverenigingen, waaronder die van kleine mensen.

Japin, die in de binnenstad van Utrecht woont, debuteerde in 1996 met de verhalenbundel Magonische verhalen . Zijn doorbraak bij het grote publiek kwam 25 jaar geleden met de roman De zwarte met het witte hart.

Jasje voor de avond verraadde het

Toen Japin door de burgemeester was benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw snelde hond Basso naar het podium om zijn baasje te ‘feliciteren’. Helemaal verrast was de schrijver niet. Toen partner Lex er op aandrong om alvast het jasje aan te doen dat hij ook ’s avond zou dragen, rook hij onraad. ,,Ik wist het, ik wist het. Is dan helemaal niemand meer te vertrouwen?’’ Een dankwoord had hij desondanks niet voorbereid. ,,Ik word er stil van.’’