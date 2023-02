Sean Klaiber jaagt met FC Utrecht op tastbare prijs: ‘Het hoeft niet mooi en verfijnd, de beuk moet erin’

Tranen bij medewer­kers golfcen­trum om gedwongen sluiting: ‘Dit voelt net als de onmacht in coronatijd’

Bij medewerkers van Chi Chi The Golf Venue vloeiden tranen na het horen van het nieuws dat ze op last van de rechter voorlopig dicht moeten. ,,Dit pijnlijke gevoel van onmacht doet denken aan de coronatijd, toen we ook werden geconfronteerd met gedwongen sluitingen”.