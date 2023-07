Sebastiaan stemde niet op Anne als nieuwe huisgenoot, maar toen werden ze verliefd

Column Terwijl zijn weessokken nóóit nieuwe dragers vinden, gaan Jerry's zonnebril­len blij door zonder hun kokers

Zonnebrillen zijn als sokken. Ze hebben de onhebbelijke gewoonte om op een onbewaakt moment in het luchtledige te verdwijnen. Alsof ze opgaan in een parallel universum. In het geval van sokken blijft er dan een weessok achter, als stille, nutteloze getuige van het onafscheidelijke paar dat ’t ooit was. Bij de verdwijnende zonnebril is het de brillenkoker die als weduwe nabestaat.