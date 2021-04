Seizoen nog maar net begonnen en ruzie om motorherrie escaleert: klagende buurtbewoners bedreigd

Cyberaan­val op Utrechts Archief: botte pech, maar wel mogelijk tienduizen­den euro’s schade

21 april Waarschijnlijk door botte pech is Het Utrechts Archief slachtoffer geworden van een onbesuisde cyberaanval. Sinds 11 maart is het online archief vergrendeld. De server met daarop zo’n zeven miljoen gescande kopieën van de originele collectie is door de gijzelsoftware onbereikbaar. De schade van de onopzettelijke actie loopt wellicht in de tienduizenden euro’s.