Seksspelletje Utrechtse studenten verrast Jerry niet: ‘Je kunt er de klok bijna op gelijkzetten’

Niets meer mogelijk door het volle elektrici­teits­net? Zo lossen ze dat op Lage Weide op

Als het elektriciteitsnet te vol is om je bedrijf te kunnen starten, te kunnen uitbreiden of te verduurzamen, wat doe je dan? Nou, de bestaande capaciteit zo goed mogelijk benutten door zonnepanelen soms uit te zetten of machines wat harder te laten draaien, bijvoorbeeld. Het is waar op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide hard aan wordt gewerkt.