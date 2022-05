Sem (18) opende een kledingwinkel in coronatijd: ‘De retail is echt aan het inkakken’

De Vleutense Sem was pas 17 jaar toen hij vorig jaar april kledingzaak The Vintage Dealers opende aan de Steenweg in hartje Utrecht. Klanten konden daar vintage (tweedehandskleding) van grote modemerken kopen. Het was een droom die uitkwam, want Sem ‘zat al in de mode’ toen hij 14 jaar was. Hij ontwierp kleding en verdiepte zich in de wereld van het ondernemen. School kwam daardoor op een heel laag pitje te staan.