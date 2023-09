Semme en Kai lopen voor 113 Zelfmoordpreventie: ‘113 was mijn reddende engel, ik haat het leven niet meer’

uit-tip Kijkje in de motorkap van de wetenschap: vernieuwde Utrechtse Universi­teits­mu­se­um opent de deuren

‘Een kijkje onder de motorkap van de wetenschap’. Dat is de slogan van het vernieuwde Universiteitsmuseum in Utrecht. Vanaf woensdag 6 september is het museum weer open voor publiek. ‘Kinderen worden bij ons even een echte onderzoeker.’