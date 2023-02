Sensatie! Bekersprookje amateurs Spakenburg duurt voort na megastunt bij FC Utrecht

Onvermoeibaar springen, hupsen en wiegen ze zich suf, de fans van Spakenburg, met duizenden naar de Galgenwaard getrokken. Dat het een historische dinsdagavond zou worden voor ‘De Blauwen’ stond vooraf al wel zo’n beetje vast. Maar dat hun helden eredivisie-subtopper FC Utrecht ijskoud zouden elimineren in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi? Een minuten durende ode trekt vanaf de tribunes over de spelers uit het vissersdorp, kort nadat zij het onmogelijke hebben geflikt: 1-4!



VVSB en rivaal IJsselmeervogels waren tot dusver de enige amateurclubs die erin slaagden, de halve finale bereiken. VV Spakenburg voegt zich nu aan dat rijtje, na een zinderende overwinning in Utrecht. De tweede divisionist kan rustig afwachten welke club het straks gaat treffen in die laatste horde op weg naar de Kuip. Ajax, Feyenoord, PSV? Hoe bespottelijk het verlies van FC Utrecht ook is; na negentig krankzinnige, nerveuze en daardoor wonderlijke minuten gaat de aandacht deze dinsdagavond zonder meer naar die zo dappere amateurclub uit de gemeente Bunschoten, op ingooi-afstand gelegen van Galgenwaard.

Quote FC Utrecht – Spakenburg voldoet deze avond aan alle clichés die bekervoet­bal zo mooi kunnen maken

Bij Alessandro Damen bijvoorbeeld, hartstochtelijk FC Utrecht-supporter, maar voor de gelegenheid de man die zijn lievelingsclub een aantal maal van een treffer afhoudt dankzij lenige reflexen. Bij Masies Artien, als ouderenverzorger gewoonlijk zo zoet als Spakenburgse pofkoek, die tijdens het bekerduel als maker van de 1-3 een regelrechte plaag is voor FC Utrecht. En bij Wimilio Vink en Luuk Admiraal, de spelers die daarvoor al voor de pikante 0-2 voorsprong hebben gezorgd in het Utrechtse stadion. En bij hem, Floris van der Linden, die het treffen kort voor tijd beslist: 1-4.

FC Utrecht – Spakenburg voldoet deze avond aan alle clichés die bekervoetbal zo mooi kunnen maken. Een eredivisionist die het wel op een half volle tank denkt af te kunnen. Die in de doorgaans zo scherpe Victor Jensen en Tasos Douvikas hoog en hard ballen het doel overjaagt in de eerste helft. En die de poort achterin op momenten zó wijt openzet dat je haast sabotage zou vermoeden. En een underdog die, gedreven door adrenaline en hartstocht, met de minuut meer in het ongelooflijke begint te geloven.

Volledig scherm Spakenburg viert de treffer. © Pro Shots / Ron Baltus

Voetbalsprookjes bestaan

Schandalig is het wat FC Utrecht, zonder de grieperige coach Michael Silberbauer, laat zien. Bepalende spelers als Mike van der Hoorn, Sean Klaber en Jens Toornstra zakken compleet door het ijs. Doelman Vasilis Barkas kan zijn hoge niveau uit de competitie nooit etaleren. En zelfs Douvikas is, ondanks zijn treffer, nergens te bekennen. Al wordt nog wel een goal van hem afgekeurd, dit vanwege buitenspel.

Het ongenoegen is hoorbaar bij de fans van FC Utrecht, die aanvankelijk nog wel voor zo’n fantastische entourage hadden gezorgd. Het brandalarm ging zelfs af in het stadion; zoveel rookontwikkeling was er vanwege alle fakkelrook die vanaf de tribunes de heldere lucht in trok. Ook afkomstig van de Spakenburgse tribunes trouwens.

Maar presteren? Allesbehalve dat. Vanaf begin af aan laat FC Utrecht, in de vorige ronde nog te sterk voor titelkandiaat AZ, het afweten tegen de amateurs uit Spakenburg. Veelzeggend: in negentig minuten schakelt het elftal er nauwelijks in een uitgespeelde kans te creëren. Ook Zakaria Labyad niet. De van Ajax overgekomen aanvaller kan als invaller geen potten breken in een van de raarste kwartfinales ooit in de geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

De fans van Spakenburg kan het allemaal een biet zijn, blijkt in de slotfase van de wedstrijd. Uitgelaten en massaal zingen, springen en dansen ze op het ritme van ultiem voetbalgeluk. ‘Blauwen, Blauwen, Blauwen’, weergalmt het minutenlang vanuit de vakken met meegereisde aanhangers, een verwijzing naar de bijnaam van de amateurclub. Mooiste moment: het ‘wij gaan Europa in’ dat na afloop uit diezelfde kelen trekt. Alleszeggend is het over een avond, waarop FC Utrecht voor een van z’n grootste blamages ooit tekent en waarop VV Spakenburg bewijst dat voetbalsprookjes bestaan.

Ajax, Feyenoord, PSV of wie straks ook de opponent mag zijn in de halve finale: ze zijn alvast gewaarschuwd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over Nederlands voetbal.