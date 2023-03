Sergey (35) had een succesvol bedrijf in Oekraïne, maar is nu straatmuzikant

indebuurt.nlDaar zit je dan, met een handpan op een steenkoud Utrecht Centraal. In één klap verloor Sergey Mikhaylyuk (35) zijn huis en eigen bedrijf. Hij vluchtte met zijn ouders, vrouw en zoontje van vijf naar Nederland. Nu reist hij grote steden in Nederland af voor de kost.

Sergey woont inmiddels negen maanden in Nederland. Voor de oorlog had hij nog een succesvol bedrijf met negen man personeel. Hij presenteerde op grote evenementen en trouwdagen. Omdat hij geen Nederlands en gebrekkig Engels spreekt, zit hij nu zonder werk. Wat doe je dan? Precies, je talent inzetten.

Lees verder na de post >

View this post on Instagram A post shared by Сергей Михайлюк | Автор (@avtor_space_) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geld voor vrienden in Oekraïne

Sergey koopt een handpan en gaat de straat op. Hij speelt in steden als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. “Ik werk vandaag van 13.00 tot 17.00 uur. Normaal gesproken langer, maar het is nu erg koud.” Het geld dat hij ophaalt, is deels voor zijn gezin. “Een ander deel van het geld gaat naar vrienden en kennissen die mensen in Oekraïne van voedsel en water voorzien.”

‘Ik improviseer maar wat’

Waarom een handpan? “Ik kan optreden met een gitaar, maar dit instrument verrast voorbijgangers meer. Het spelen leerde ik mezelf aan, maar het is niet moeilijk. Ik improviseer maar wat.” De Oekraïner krijgt veel positieve reacties en is van plan vaker in Utrecht te spelen. “Utrecht is een mooie stad en de mensen zijn hier aardig.”

Rondreizen door Europa

Sergey en zijn gezin hadden een huis in Oekraïne, maar wonen nu dankzij het Rode Kruis in een hotel in Huizen. “We maken het goed, elke dag wordt er voor mijn familie gezorgd.” Het contrast kan bijna niet groter met hun leven in Thailand, waar het gezin een paar jaar geleden nog woonde. Wanneer de warme dagen aanbreken, willen ze dan ook door Europa reizen. “Dan is het warm genoeg om in een tent te slapen. Voor een hotel hebben we immers geen geld.”

Volledig scherm Sergey met zijn gezin in Thailand © Sergey Mikhaylyuk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!