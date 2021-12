Sergio W. kreeg vorig jaar 14 jaar cel voor een moordpoging in een pietenpak, maar is nu vrijgelaten

Militaria­beurs Houten weer open na ophef Jodenster: ‘Er komen hier geen neonazi's, maar fanatieke verzame­laars’

Het was zondag de eerste keer na alle ophef over een te koop aangeboden Jodenster dat de Militariabeurs in Expo Houten weer werd gehouden. De standhouders zouden het imago van ‘nazibeurs’ dolgraag van zich af willen schudden. ,,Hier komen fanatieke verzamelaars, zoals iemand die gefascineerd is door schoenveters uit de Tweede Wereldoorlog.’’

