Serie kleine brandjes in Utrechtse wijk, politie vermoedt brandstichting

Politie­chef Willem (64) onthult zijn geheim: zo werden wijken als Kanalenei­land en Hoograven leefbaar­der

Willem van de Vliert (64) begon zijn politieloopbaan op zijn 18de in Rotterdam, en zwaait na 47 jaar af als teamchef van het Utrechtse bureau Marco Polo in Kanaleneiland. Na een werkleven in het blauw. Hij vertelt over het belang van bondgenoten in de wijk. ,,Iedereen verklaarde me voor gek dat we tijdens de ramadan voedselpakketten uitdeelden in de moskee.’’

27 november