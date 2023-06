Sfeer in lingeriewinkel grimmiger: ‘Dame die woedend bh's op de toonbank smeet’

Een matras hier, een drol daar: tientallen daklozen slapen in dit niemands­land in Utrechtse binnenstad

In een verlaten niemandsland geplet tussen twee drukke wegen in de Utrechtse binnenstad slapen dagelijks tientallen daklozen. De politie heeft maandag het ‘parkje’ schoongeveegd en de berg spullen door de gemeente Utrecht laten ophalen. Maar een dag later ligt er alweer een matras.