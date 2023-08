Shody fotografeerde haar straatgenoten: ‘Ik wilde weten wie achter die voordeuren woonden’

Hoog Catharijne bestaat 50 jaar en dit is wat bezoekers ervan vinden: ‘Nu wil ik er wél doorheen lopen’

Over smaak valt niet te twisten, maar de bezoekers van Hoog Catharijne zijn het deze zaterdag over één ding roerend met elkaar eens: Utrecht is erop vooruitgegaan en behoorlijk ook. Het oude, bedompte HC is glanzend opgepoetst tot opnieuw een visitekaartje voor de stad. Toch zijn er ook kleine kritiekpuntjes.