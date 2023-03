Sierlijk en soepel, maar wel een beetje oubollig: Utrecht maakt zich op voor het NK schoonrijden

Wat is er aan de hand? ,,Het aantal rijders is de afgelopen jaren flink afgenomen. Daardoor ben ik bang dat dit het laatste NK ooit zal zijn. Of eigenlijk weet ik dat wel zeker. De kosten voor het afhuren van de ijsbaan voor zo’n wedstrijd is onbetaalbaar met een kleinere club, gekkenwerk gewoon.”

Is dit een gevalletje ‘onbekend maakt onbemind’? ,,De sport is wel wat oubollig. Wij hebben ongeveer 25 leden, waaronder een aantal echtparen. Er zijn wat vijftigers, maar er is ook een stel van tachtig. De gemiddelde leeftijd is een jaar of zestig, denk ik. Tsja, dit jaar word ik zelf ook al zeventig, maar ik hoop nog tien jaar door te kunnen gaan.”

U doet zelf aan langebaanschaatsen én schoonrijden: wat is nou leuker?

,,Kijk, wie jong is en van snelheid houdt, moet lekker racen op de noren. Bij schoonrijden ligt het tempo lager, zijn de slagen breder en is de houding meer rechtop. Het gaat om mooie sierlijkheid en zwieren over de baan. Je rijdt sámen, in plaats van achter elkaar. Persoonlijk vind ik dat fijner. Vroeger hadden we ook optredens in klederdracht, dat was me wat hoor. Nu is het vooral gezellig met de groep.”